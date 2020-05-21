Масочный режим на Дону: от рейтинга муниципалитетов до штрафов и увольнений

Власти Ростовской области прилагают значительные усилия, чтобы ситуация с всеобщим масочным режимом, введенным для граждан губернаторским постановлением Василия Голубева с 30 апреля, не оказалась пущена на самотек. Для этого предпринимаются разнообразные меры - от социального мониторинга до штрафов и даже увольнений «забывчивых» госслужащих.

«ИНДЕКС МАСОК»

По аналогии с сервисом Яндекса, измеряющим уровень самоизоляции в российских городах, в донском регионе появился свой индекс масочного режима. По поручению Василия Голубева во всех муниципалитетах Ростовской области был организован постоянный мониторинг ношения защитных масок в общественных местах.

Рассчитывается такой индекс на основе выборочного визуального отслеживания процентного соотношения людей в масках к общему количеству граждан на улицах, в магазинах и общественном транспорте. Максимальное количество баллов - пять. Их можно заработать, если больше 90% жителей муниципалитета будут соблюдать установленный масочный режим. Проводят такой мониторинг представители администраций муниципальных образований, волонтерских организаций во взаимодействии с ростовским региональным отделением ОНФ, органами молодежного самоуправления муниципальных образований, а также добровольцами-активистами.

Анализ будет проводиться регулярно, а обновленные результаты мониторинга широкой аудитории готовятся предоставлять дважды в неделю. По данным за 18-19 мая, средний показатель по донскому региону составил 3,7 балла. В лидерах по соблюдению масочного режима Усть-Донецкий и Октябрьский районы - у них 4,8 балла. Хуже всего соблюдали масочный режим жители Орловского района. Согласно полученным данным, менее 20% из них носят маски - это 0,8 балла. Среди аутсайдеров также Ростов-на-Дону и Волгодонск - всего 2,4 балла из 5.

ДОЛЖНОСТЬ НЕ СПАСЕТ

Беспечное отношение к важнейшей противоэпидемической мере не позволит обеспечить улучшение ситуации с заболеваемостью в регионе. Об этом сообщил на недавнем заседании штаба по координации деятельности по предупреждению завоза и распространения коронавируса на территории донского региона Василий Голубев.

По мнению губернатора, передвижение по улицам и получение услуг без маски должно стать невозможным, а властям необходимо активизировать работу как с руководителями предприятий торговли и транспорта, так и с обычными гражданами.

- Этого придется достигать сочетанием разъяснительных мер и административного реагирования. Совместными усилиями органов полиции, Росгвардии и местного самоуправления необходимо обеспечить постоянное патрулирование общественных мест с выявлением нарушений, на виновных должны налагаться штрафы, - подчеркнул глава Ростовской области.

Особенное внимание Василий Голубев адресовал сотрудникам государственных структур, которые должны выполнять масочный режим неукоснительно. Нарушителей никто жалеть не будет, и даже высокий пост не спасет от увольнения.

- Это касается всех: и федеральных, и региональных, и муниципальных органов, а также подведомственных учреждений. Предупреждаю: за повторные факты нарушений виновные будут поставлены под угрозу увольнения, невзирая на должность. Нельзя к чему-то призывать людей, пока у нас самих не всегда выполняются эти требования, - выразил четкую позицию донской губернатор.

ТОТАЛЬНЫЕ ПРОВЕРКИ

После жесткой критики главы региона в донской столице полицейские и служащие Росгвардии в ближайшие дни проведут тотальные проверки по соблюдению гражданами масочного режима - нарушителей будут нещадно штрафовать.

- Такие рейды будут проходить повсеместно - в магазинах и аптеках, на улицах и во дворах, в городском транспорте.

Нахождение в общественном месте без маски влечет за собой штраф по статье 20.6.1 КоАП РФ. Обращаем внимание ростовчан: улицы города также относятся к категории общественных мест, - рассказала подробности руководитель пресс-службы администрации Ростова-на-Дону Мария Петрова.

Глава администрации донской столицы Алексей Логвиненко отметил, что власти прекрасно понимают желание горожан выйти на улицу из своих квартир и домов, чтобы насладиться весной. Однако сейчас это может быть слишком опасным для людей.

- Резкое ухудшение эпидемиологической ситуации не дает нам права пренебрегать элементарными средствами защиты от инфекции. Под ударом самое ценное - ваше здоровье и здоровье ваших близких, - уверен глава администрации Ростова-на-Дону.

Добавим, что суммы штрафов за несоблюдение масочного режима могут отрезвить от весенних грез практически любого замечтавшегося романтика. Прогулка без средств защиты будет стоить от 1 до 30 тысяч рублей.

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