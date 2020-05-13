2020-05-13T19:34:36+03:00
Коронавирус Covid-19

Жители Ростовской области могут лишиться 30 тысяч рублей за прогулку без маски

Ростовчанам нужно соблюдать правила безопасности для предотвращения заражения коронавирусом
ДЕНИСОВ ПЕТР
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За нарушения выпишут штраф. Фото: Архив КПЗа нарушения выпишут штраф. Фото: Архив КП
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В донском регионе необходимо соблюдать "масочный" режим при посещении общественных мест. Как ранее сообщала "Комсомольская правда-Ростов", количество заболевших стремительно приближается к двум тысячам.

По мнению специалистов, ношение маски является эффективной мерой по предотвращению распространения коронавируса.

Так, за несоблюдение "масочного" режима сотрудники правоохранительных органов и надзорных ведомств могут назначить административный штраф по статье 20.6.1 КоАП. Нарушителям придется отдать от 1 до 30 тысяч рублей.

Напомним, главный санитарный врач региона Евгений Ковалев потребовал ношения медицинских масок на рабочих местах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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