Жители Ростовской области могут лишиться 30 тысяч рублей за прогулку без маски
В донском регионе необходимо соблюдать "масочный" режим при посещении общественных мест. Как ранее сообщала "Комсомольская правда-Ростов", количество заболевших стремительно приближается к двум тысячам.
По мнению специалистов, ношение маски является эффективной мерой по предотвращению распространения коронавируса.
Так, за несоблюдение "масочного" режима сотрудники правоохранительных органов и надзорных ведомств могут назначить административный штраф по статье 20.6.1 КоАП. Нарушителям придется отдать от 1 до 30 тысяч рублей.
Напомним, главный санитарный врач региона Евгений Ковалев потребовал ношения медицинских масок на рабочих местах.
ИСТОЧНИК KP.RU