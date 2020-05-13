2020-05-12T23:10:46+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Ростове-на-Дону, последние новости на 13 мая 2020 года: количество заболевших стремительно приближается к двум тысячам

Коронавирус в Ростове-на-Дону, последние новости на 13 мая 2020 года: выздороветь смогли 455 человек
Виктория Никитина
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В Ростовской области коронавирусом заразились еще 95 человекВ Ростовской области коронавирусом заразились еще 95 человекФото: "КП" Архив
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Коронавирус в Ростове-на-Дону, последние новости на 13 мая 2020 года: умерли еще двое пациентов.

В Ростовской области общее число заболевших коронавирусом достигло 1 946 человек. По последним данным Роспотребнадзора, было зафиксировано 95 новых случаев заражения. Выздоровели 455 человек. В тяжелом состоянии сейчас находятся 17 человек. Медики не смогли спасти 24 пациента.

За последние сутки от коронавирусной инфекции скончались еще два пациента – 81-летний и 34-летний ростовчане, оба они имели сопутствующие хронические заболевания. Среди новых заболевших 34,7% - в возрасте от 18 до 45 лет, 38,9 % - от 46 до 65 лет, 11,6 % - от 66 до 79 лет, 3,2 % - старше 80 лет, 11,6 % - дети.

- Новые заболевшие зарегистрированы в Ростове-на-Дону (26), Батайске (10), Донецке (3), Волгодонске (2), Звереве (7), Новошахтинске (2), Таганроге (2), а также в Азовском (2), Верхнедонском (3), Веселовском (6), Мартыновском (1), Багаевском (1), Белокалитвинском (5), Волгодонском (2), Орловском (1), Зерноградском (2), Тарасовском (1), Константиновском (1), Красносулинском (3), Матвеево-Курганском (5), Мясниковском (1), Чертковском (1), Обливском (1), Шолоховском (1), Целинском (6) районах, - сообщили в пресс-службе правительства Ростовской области.

Под наблюдением медиков находятся 7 089 человек, из них на самоизоляции в домашних условиях – 7 063 человека. Снято с медицинского учета почти 19,7 тысяч человек. За весь период за помощью к врачам обратились около 26,8 тысячи человек. Лаборатории Ростовской области за сутки провели 1 704 теста на коронавирус. За весь период проведено всего более 56 тысяч исследований.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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