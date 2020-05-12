2020-05-12T13:47:49+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Ростове, последние новости на 12 апреля: от COVID-19 скончались уже 24 человека

За последние сутки стало известно, что болезнь унесла жизни двух ростовчан
Дадаян Давид
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Коронавирус в Ростове, новости на 12 апреля 2020 года. Фото: архив "КП"Коронавирус в Ростове, новости на 12 апреля 2020 года. Фото: архив "КП"
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12 мая открылась информация, что в Ростовской области от коронавируса скончались уже 24 человека. В тяжелом состоянии находятся 17 пациентов. Они подключены к аппаратам ИВЛ, так как сами дышать не могут. По данным регионального правительства, двое умерших от инфекции - жители донской столицы.

Один из них - это 81-летний пенсионер. У него обнаружили ряд сопутствующих заболеваний, что и могло вызвать осложнения. Второй умерший - это 34-летний мужчина также с хроническими болезнями.

Только за последние сутки инфекцию обнаружили еще у 95 человек. Большинство из них - жители Ростова-на-Дону - 26 случаев. Следом идет Батайск - 10 случаев, потом Зверево - 7 случаев и Целинский район - 6 случаев. Пять зараженных в Верхнедонском, Белокалитвинском и Матвеево-Курганском.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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