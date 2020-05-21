На Дону количество заболевших "ковидом" достигло почти трех тысяч человек

21 мая стало известно, что за последние сутки в Ростовской области выявили 142 новых случаев заражения коронавирсом. Всего в регионе "ковидом" заболели 2926 человек. По данным регионального правительства, от вируса скончались уже 33 пациента, однако, есть и положительная динамика.

Некоторым удается справится с опасной инфекцией. Только за минувшие 24 часа выздоровели 84 человека, а за весь период пандемии - 1071.

Одни пациенты переносят вирус легко, а у других пошли осложнения. На данный момент 33 человека находятся в тяжелом состоянии. Они не могут самостоятельно дышать. Врачи приняли решение подключить их к аппаратам искусственной вентиляции легких.

Под медицинским наблюдением находятся 7262 пациентов. За весь период пандемии врачи обследовали больше 31 тысячи человек. На сегодня инфицированные коронавирусом зафиксированы в 54 из 55 муниципальных образований донского региона. Единственный район, где не выявлено ни одного случая заражения "ковидом", - Родионово-Несветайский район.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Ростове-на-Дону массово штрафуют нарушителей масочного режима. Горожане могут лишиться крупной суммы денег из-за игнорирования требований безопасности (подробнее)

Проливные дожди будут лить в Ростове целые сутки. В связи с этим резко похолодает (подробнее)