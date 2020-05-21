Проливные дожди будут лить в Ростове целые сутки

В донской столице ожидается похолодание. Да и сезон дождей тоже никак не желает подходить к концу. Радует лишь одно - немного стихнет ветер.

В утренние часы будет довольно прохладно +14...+15, днем столбик термометра достигнет отметки +15...+16. Но немного похолодает к вечеру +13...+14. По прогнозам синоптиков, проливной дождь в Ростове будет лить целые сутки с небольшими перерывами.

Ветер сегодня сменит пять направлений: западное, юго-западное, северо-западное, северное и северо-восточное. Скорость его порывами будет достигать 4-8 метров в секунду. Водителей на дорогах сегодня будут подстерегать вода и влажность, и видимость временами будет ограничена до 1,5-6 километров.

Атмосферное давление будет слегка пониженным и составит 749-751 миллиметр ртутного столба. Относительная влажность воздуха будет колебаться от 77 до 96%. Магнитных бурь не ожидается, но небольшие возмущения все-таки будут.

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Хотя при этом значительно потеплеет.

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