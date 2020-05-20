Дождь и шквалистый ветер ожидают ростовчан 20 мая

Небольшое потепление стоит ожидать ростовчанам сегодня днем. Несмотря на разбушевавшийся ветер, столбик термометра будет подниматься все выше и выше. Но к вечеру, по прогнозам синоптиков, стоит ожидать дождь.

В утренние часы будет довольно прохладно +14...+15, днем столбик термометра достигнет отметки +19...+22. Но немного похолодает к вечеру +15...+16. Дождь ожидается только к вечеру. А в течение дня жители донской столицы будут наблюдать переменную облачность.

Ветер сегодня сменит три направления: южное, западное и юго-западное. Скорость его порывами будет достигать 7-19 метров в секунду. Водителей на дорогах сегодня будут подстерегать вода и влажность, и видимость временами будет ограничена до 2-4 километров.

Атмосферное давление будет слегка пониженным и составит 750-755 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха будет колебаться от 43 до 87%. Магнитных бурь не ожидается, но небольшие возмущения все-таки будут.

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В донской столице ожидается переменная облачность.

Осадков сегодня не предвидится.

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