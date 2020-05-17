2020-05-17T08:25:00+03:00
Общество

В донской столице ожидается переменная облачность

Осадков сегодня не предвидится
Виктория Никитина
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Переменную облачность пообещали синоптики ростовчанамПеременную облачность пообещали синоптики ростовчанамФото: "КП" Архив
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После проливных дождей в Ростове немного похолодает. Но, к счастью, немного стихнет ветер, а из-за туч выглянет долгожданное солнце. Атмосферное давление тоже почти доберется до нормы.

В утренние часы будет довольно прохладно +6...+8, днем столбик термометра достигнет отметки +16...+18. А немного похолодает к вечеру +12...+17. К счастью, выпадения осадков сегодня не ожидается. Но и ясным день назвать нельзя - солнце периодически будет скрываться за тучами.

Ветер сегодня сменит два направления: западное и юго-западное. Скорость его порывами будет достигать 5-11 метров в секунду. Водителей на дорогах сегодня не будет подстерегать никаких опасностей, и видимость тоже ничего уменьшать не будет.

Атмосферное давление почти придет в норму 758-761 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха будет колебаться от 39 до 92%. Магнитных бурь не ожидается, но небольшие возмущения все-таки будут.

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Кроме того, разразится шквалистый ветер.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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