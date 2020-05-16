Ливни, грозы и град пообещали ростовчанам местные синоптики

В донской столице сегодня разразится настоящая буря. В связи с предстоящими погодными условиями МЧС даже опубликовало штормовое предупреждение и попросило горожан оставаться дома.

В утренние часы будет довольно тепло +12...+15, днем температура понизится и столбик термометра достигнет отметки +12. А еще больше похолодает к вечеру - до +11. С девяти часов утра и до шести часов вечера в донской столице будет бушевать настоящая буря. В эти часы ожидаются: дожди, ливни, грозы и град.

Ветер сегодня сменит три направления: северо-восточное, восточное и северное. Скорость его порывами будет достигать 8-15 метров в секунду. Водителей на дорогах сегодня будет подстерегать образующаяся в результате дождя вода и влажность, видимость тоже временами будет ограничиваться до 6 километров из-за выпадения осадков.

Атмосферное давление будет слегка пониженным 750-757 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха будет колебаться от 54 до 86%. Магнитных бурь не ожидается, но небольшие возмущения все-таки будут.

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