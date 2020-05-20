В Ростове-на-Дону массово штрафуют нарушителей масочного режима
Сегодня, 20 мая, в донской столице с раннего утра патрули, в составе которых полицейские, росгвардейцы и чиновники усилили меры к нарушителям обязательного масочного режима.
Ростовчан без перчаток и масок ловят на улицах, остановках общественного транспорта, в аптеках, рядом с магазинами и другими местами массового посещения.
- Мы пониманием желание ростовчан выйти на улицу, насладиться весной. Но резкое ухудшение эпидемиологической ситуации не дает нам права пренебрегать элементарными средствами защиты от инфекции. Под ударом самое ценное – ваше здоровье и здоровье ваших близких, - отметил глава администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко.
Нарушение масочного режима влечет за собой штраф в размере от 1 до 30 тысяч рублей. Протоколы выписываются по статье 20.6.1 КоАП РФ.
Тотальные рейды в Ростове проводятся из-за резкого роста выявленных случаев коронавирусной инфекции у жителей города.
- Ношение маски -это необходимая мера в создавшейся эпидемиологической обстановке. Давайте ответственно относиться к своему здоровью и здоровью окружающих, - сказала глава пресс-службы администрации Ростова-на-Дону Мария Петрова.
Как ранее сообщала "Комсомольская правда-Ростов", людям необходимо надевать маски и перчатки при посещении: торговых центров и офисов, администрации, магазинов и рынков, аптек, судов, зданий правоохранительных органов, парикмахерских, стоматологий, медицинских организаций, мест получения социальных и других услуг, аэропортов, вокзалов, остановок общественного транспорта, а также в самом общественном транспорте и такси.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
На Дону еще два человека скончались от коронавируса
Врачи заявили, что это были мужчины пенсионного возраста с хроническими заболеваниями (подробности).
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Ростовской области»