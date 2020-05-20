На Дону еще два человека скончались от коронавируса

20 мая стало известно, что в Ростовской области от коронавируса скончались еще два человека. В региональном правительстве уточнили, что это двое мужчин пенсионного возраста.

Один из них - 68-летний ростовчанин. Второй - 73-летний житель Аксайского района. У обоих диагностировали хронические заболевания сердечно-сосудистой системы, что и могло спровоцировать осложнения в ходе болезни.

Между тем, количество новых случаев продолжает постоянно увеличиваться. За последние сутки врачи выявили еще 139 заболевших "ковидом". Число инфицированных уже приблизилось к трем тысячам и на данный момент составляет 2784 человек.

Однако, наблюдается и положительная динамика: за минувшие 24 часа 115 пациентов выздоровели. Всего справились с вирусом уже 989 жителей Дона.

Отметим, что под медицинским наблюдением находятся больше семи тысяч человек. За весь период пандемии врачи обследовали свыше 30 тысяч дончан.

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