За несоблюдение "масочного" режима ростовчане могут поплатиться 30 тысячами

19 Май 2020 2020-05-19T08:39:14+03:00

В Ростове теперь будут штрафовать за нарушение "масочного" режима Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Изменить размер текста: A A

В донском регионе чиновники рассказали, что может грозить местным жителям, осуществляющим прогулки без соблюдения "масочного" режима.

Напомним, что в Ростовской области действует обязательный "масочный" режим. Это значит, что все жители города должны, выходя из дома, надевать на себя маску и обязательно быть в не в общественных местах, а именно: при посещении магазинов, работы и при поездках в общественном транспорте.

Теперь, если правоохранители заметят гуляющих по улицам ростовчан без масок, то они имеют право их оштрафовать также, как за нарушение режима самоизоляции

- Ответственность за нарушение предусмотрена статьей 20.6.1 КоАП РФ. Санкции данной статьи предполагают вынесение гражданину предупреждения или наложение штрафа в размере от 1000 до 30 тыс. руб., - сообщил начальник Управления информационной политики областного правительства Сергей Тюрин.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Ростове за нарушение самоизоляции выписала штрафов почти на два миллиона рублей.

Свыше 100 человек должны заплатить по 15 тысяч рублей.

ВНИМАНИЕ!

Давайте делать любимую газету вместе. Присылайте свои новости, фото и видео в редакцию «Комсомолки» на номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!

ИСТОЧНИК KP.RU