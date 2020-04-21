2020-04-21T17:37:12+03:00
Общество

В Ростове за нарушение самоизоляции выписала штрафов почти на два миллиона рублей

Свыше 100 человек должны заплатить по 15 тысяч рублей
Дадаян Давид
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Количество оштрафованных граждан становится больше с каждым днем.Количество оштрафованных граждан становится больше с каждым днем.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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В Ростове-на-Дону за нарушение режима всеобщей самоизоляции полицейские выписали штрафов на 1,8 миллиона рублей. Всего инспекторы оформили 3409 протоколов об административных правонарушениях. Теперь людям придется оплачивать их в течение двух месяцев. В противном случае суд может применить более серьезное наказание.

По данным регионального правительства, на 21 апреля сотрудники полиции выписали уже 110 штрафов по 15 тысяч рублей, что на 38 протоколов больше, чем сутки ранее. Кроме этого, 23 человека оштрафовали на 7,5 тысяч рублей и 4 жителя Дона - на 3 тысяч рублей.

Стоит отметить, что патрульные каждый день выписывают все новые и новые протоколы. Их число постоянно увеличивается.

Оплатить штрафы необходимо в течение двух месяцев. В случае неуплаты суд может отправить человека на обязательные работы на срок до пятидесяти часов, задержать до пятнадцати суток, либо обязать оплатить тот же штраф, но только в двукратном размере.

Статистика по административным протоколам за нарушение самоизоляции в Ростовской области на 21 апреля. Фото: правительство РО

Статистика по административным протоколам за нарушение самоизоляции в Ростовской области на 21 апреля. Фото: правительство РО

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ИСТОЧНИК KP.RU

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