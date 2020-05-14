Штрафы за отсутствие маски у детей в Ростове-на-Дону во время коронавируса: кому и сколько. С 12 мая в Ростовской области действует масочный режим, согласно которому находиться в общественных местах без маски - риск быть оштрафованным. Причем рублем могут наказать за то, что маски нет и на ребенке.

В ростовских аптеках детские маски продаются редко, а если и есть, то, как правило, дороже - 120 рублей за три штуки детских против пяти взрослых за ту же сумму. Отличие - сказочный принт и меньший размер. Можно найти их и в Интернете. Главное - без них пока никак: маски сейчас обязательный аксессуар для всех.

Говорим с ростовским юристом Алексеем Пешковым, какие штрафы предусмотрены за нарушение масочного режима и от чего зависит их размер.

ОТ 1 ДО 30 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ

- С 12 мая в нашем регионе обязательно ношение в общественных местах маски, закрывающей подбородок, рот и нос, как взрослым, так и детям любого возраста, - начал разговор Алексей Михайлович. - Речь об этом идет в постановлении правительства РО №430 от 08.05.2020 г. При этом за нахождение в общественном месте без маски на лице может быть вынесен штраф по статье 20.6.1 КоАП в размере от 1 000 до 30 000 рублей. Хотя на первый раз возможно вынесение предупреждения или минимального штрафа.

- Как быть, если остановят ребенка, на котором нет медицинской маски?

- Следует понимать, что, согласно статье 2.3. КоАП РФ, административной ответственности подлежит лицо, достигшее к моменту совершения правонарушения возраста 16 лет. Если ребенок младше, платить штраф все равно придется, только не самим детям, а их родителям.

- А если человеку, к примеру, не по карману ее купить или он не смог найти…

- Тут, как говорится, было бы желание. Сейчас в продаже их достаточно - от 20 до 30 рублей за штуку, в Интернете тканевую можно приобрести по 60 рублей, ее еще и на дом привезут. Мы, к примеру, семьей заказали многоразовые маски, которые стираем и проглаживаем. Но, если нет возможности купить, можно сделать самому при помощи марли или бинта - руководство по их изготовлению можно найти в Интернете.

Маски сейчас обязательный аксессуар для всех.Фото: Иван МАКЕЕВ

«ВСЕ ЗАВИСИТ ОТ СИТУАЦИИ»

- Можно ли оплатить штраф на месте?

- Так быстро не получится. По регламенту в отношении нарушителя масочного режима выписывается протокол, и все материалы передаются в суд. Там должны будут исследовать совокупность доказательств, которые позволили бы установить обстоятельства правонарушения и вину человека по статье 20.6.1 КоАП.

- От чего зависит сумма штрафа - разброс-то достаточно большой…

- При назначении наказания судья должен учитывать характер совершенного преступления, личность правонарушителя, наличие смягчающих и отягчающих наказание обстоятельств. На практике, известной мне, сейчас эта статья проходит судебное тестирование. А суды назначают, в основном, минимальный штраф - тысячу рублей.

- А кому грозит максимальное наказание?

- Например, если есть отягчающее доказательство - человек не соблюдал назначенные доктором рекомендации и является зараженным вирусом. Он гулял в общественных местах, общался с людьми, но был предупрежден о том, что должен выдержать двухнедельную изоляцию. Это один состав правонарушений. Другой разговор, когда человек вышел в магазин и не смог доказать, что находился в ста метрах от дома. У него на руках не было списка продуктов или чека о совершении покупки. В общем, все зависит от ситуации. Плюс большинство протоколов составляются с нарушениями и возвращаются судами обратно составителям.

КАК ВЕСТИ СЕБЯ ПРАВИЛЬНО

- Например?

- Если были нарушены процессуальные нормы при их составлении. В частности, гражданину не были разъяснены права, и об этом есть запись в протоколе. Каждый из нас имеет право знать, в чем заключается правонарушение и какие именно пункты статьи КоАП он нарушил. Если представитель полиции их не разъяснил, то это нарушение.

Либо в ходе рассмотрения административного дела судом выяснилось, что не было самого факта нарушения. То есть человек доказал с помощью свидетелей, что шел в магазин или же ехал к пожилым родителям доставить продукты и лекарства. А в суде подтвердил их место регистрации (пропиской в паспорте) и факт своего родства, например, в свидетельстве о рождении указываются имена матери или отца.

- Как не доводить до суда?

- Конечно, в первую очередь, не нарушать. А еще лучше - носить с собой документы-доказательства - например, фото свидетельства о рождении и паспорта родственника. Всегда можно договориться. Но когда человек начинает спорить и доказывать свои права - в Интернете полно доморощенных юристов, которые дают советы с практическим текстом подсказок, - то это раздражает. Многое зависит и от того, как человек ведет себя в суде. Если судья видит неприкрытые агрессию и хамство, тогда, скорее всего, планка штрафа будет более высокой. А если человек объяснил, что нарушил без умысла, в первый раз, раскаивается и не будет этого делать впредь, то можно отделаться и предупреждением.

- Но в любом случае всегда можно обжаловать постановление…

- Верно. В суде вышестоящей инстанции. Жалоба в областной суд подается в десятидневный срок, начиная со дня вручения или получения по почте копии постановления. А вот выписанный штраф по закону нужно оплатить в течение двух месяцев после вступления в силу решения суда. Реквизиты счета указаны в судебном постановлении.

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