На Дону за последние сутки выздоровели 72 человека с коронавирусом
14 мая стало известно, что в Ростовской области еще 78 человек заболели коронавирсом. Всего на Дону врачи выявили 2111 случаев инфицирования. По данным регионального правительства, выздоровели уже 578 пациентов, среди которых 72 - только за последние сутки.
У всех болезнь проходит индивидуально: одни переносят ее практически бессимптомно, а у других начинаются осложнения. С начала пандемии от вируса скончались уже 25 человек. У многих из них были хронические заболевания. Еще одна причина, которая могла стать роковой, - это позднее обращение за медицинской помощью. Среди умерших есть, как молодые люди, так и жители преклонного возраста.
Добавим, что на данный момент под медицинским наблюдением находятся 7245 человек, из которых большинство - на самоизоляции. За весь период пандемии врачи обследовали почти 28 тысяч донских жителей.
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ИСТОЧНИК KP.RU