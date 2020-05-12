В Ростове значительно снизился индекс самоизоляции

12 Май 2020 2020-05-12T19:45:46+03:00

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В донской столице после выступления президента сильно понизился показатель индекса самоизоляции.

Согласно показателям Яндекса, в настоящее время ростовчане сидят дома на "двойку" близкую к "тройке". На улицах очень много людей, горожанам советуют остаться дома. Днем индекс самоизоляции и вовсе составлял 1,7 баллов.

Сейчас наибольший индекс самоизоляции в Хабаровске - 4,8, а самый наименьший в Казани - 2,4 балла.

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Остается надеяться, что и днем индекс самоизоляции не упадет.

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ИСТОЧНИК KP.RU