Василий Голубев пригрозил увольнением несоблюдающим "масочный" режим чиновникам

20 Май 2020 2020-05-20T21:22:59+03:00

Изменить размер текста: A A

Губернатор Ростовской области Василий Голубев отчитал чиновников за несоблюдение "масочного" режима на рабочих местах.

Голубев пригрозил своим коллегам увольнением за нарушения режима. Губернатор считает, что горожанам надо собственным примером показать, как нужно соблюдать новые порядки. Василий Голубев на заседании оперативного штаба отметил, что в настоящее время результаты соблюдения "масочного" режима в регионе оставляют желать лучшего. Проведенные проверки выявили, что люди появляются без масок в общественных местах, в транспорте и т.д.

- Мы пытаемся людей заставить носить маски. Все муниципальные учреждения, члены правительства должны носить маски. Если будут без масок, то будут рассмотрены вопросы о наказании - вплоть до увольнения. Как мы можем от людей требовать, а сами не выполнять? Нельзя заставлять людей выполнять те или иные задачи, если вы сами не можете, - призвал губернатор.

Голубев провел мониторинг, в результате которого выяснилось, что более половины сотрудников правительства появляются на рабочих местах без "масок". Губернатор сам лично видел в министерстве охранника, сидящего без маски и не требовал от входящих надевать средства защиты. Похожая ситуация была зафиксирована и в минсельхозе, где даже министр сельского хозяйства пришел на работу без маски.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Ростове еще один депутат законодательного собрания заразился коронавирусом.

Жертвой коронавируса стал 44-летний Александр Скрябин.

ВНИМАНИЕ!

Давайте делать любимую газету вместе. Присылайте свои новости, фото и видео в редакцию «Комсомолки» на номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!

ИСТОЧНИК KP.RU