20 Май 2020 2020-05-20T20:24:25+03:00

В Ростовской области коронавирусом заразился еще один депутат законодательного собрания. Фото: законодательное собрание РО

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В Ростове еще один депутат законодательного собрания заразился коронавирусом.

В этот раз опасную инфекцию подхватил 44-летний Александр Скрябин. Он получил положительный результат теста. Об этом председатель комитета по строительству, жилищно-коммунальному хозяйству, энергетике, транспорту и связи сообщил в Facebook.

- Коварство коронавируса заключается в том, что при соблюдении всех необходимых мер предосторожности мне не удалось избежать заражения. После проведённого тестирования на COVID-19, результат оказался положительным. Поэтому сейчас я нахожусь на самоизоляции. Самочувствие в целом хорошее. Госпитализация не требуется. Лечусь дома. Сотрудники, взаимодействовавшие со мной, также ушли на самоизоляцию. Буду продолжать работать дистанционно, - уточнил депутат.

Напомним, что с 2017 года по сентябрь 2018 года занимал пост первого заместителя главы администрации Ростова-на-Дону.

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ИСТОЧНИК KP.RU