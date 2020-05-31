2020-05-31T13:18:42+03:00
Общество

Рейсом из Нью-Йорка прилетят домой больше сотни жителей Дона

Самолет из США приземлится в Платове ближе к вечеру
САВВА СТРЕЛЬЦОВ
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В Платове самолет приземлится ближе к вечеру 31 мая. Фото: пресс-служба "Аэропорты Регионов"В Платове самолет приземлится ближе к вечеру 31 мая. Фото: пресс-служба "Аэропорты Регионов"
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В последний день весны, 31 мая, из американского Нью-Йорка наконец-то смогут вернуться на родину жители Ростовской области, застрявшие в США из-за пандемии.

Как сообщили в региональном пресс-центре по информированию населения о ситуации по новой коронавирусной инфекции, вывозной рейс SU103 уже вылетел из Америки в столичный аэропорт Шереметьево. После остановки в Москве, авиалайнер с оставшейся на борту частью пассажиров возьмет курс на Ростов. В Платове самолет приземлится в 17:30. По предварительной информации, в донскую столицу привезут 103 пассажира.

- Однако точное количество прибывших туристов, а также число жителей Ростовской области станет известно после прибытия рейса, - добавили в пресс-центре.

Ранее в Ростов вывозным рейсом прилетели 47 россиян из Ташкента.

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В ростовском аэропорту приземлился вывозной борт из Ташкента. Самолет компании «Узбекистанские авиалинии» доставил в донскую столицу 47 российских граждан (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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Рейсом из Нью-Йорка прилетят домой больше сотни жителей Дона
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