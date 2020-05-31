Рейсом из Нью-Йорка прилетят домой больше сотни жителей Дона
В последний день весны, 31 мая, из американского Нью-Йорка наконец-то смогут вернуться на родину жители Ростовской области, застрявшие в США из-за пандемии.
Как сообщили в региональном пресс-центре по информированию населения о ситуации по новой коронавирусной инфекции, вывозной рейс SU103 уже вылетел из Америки в столичный аэропорт Шереметьево. После остановки в Москве, авиалайнер с оставшейся на борту частью пассажиров возьмет курс на Ростов. В Платове самолет приземлится в 17:30. По предварительной информации, в донскую столицу привезут 103 пассажира.
- Однако точное количество прибывших туристов, а также число жителей Ростовской области станет известно после прибытия рейса, - добавили в пресс-центре.
Ранее в Ростов вывозным рейсом прилетели 47 россиян из Ташкента.
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ИСТОЧНИК KP.RU