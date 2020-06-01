В Платове вышло 146 пассажиров вывозного рейса из Нью-Йорка

1 Июнь 2020 2020-06-01T10:36:35+03:00

Из США в Ростов-на-Дону прилетели 146 пассажиров, но не все они - жители Ростовской области. Фото: Валерий Матыцин/ТАСС

Однако ростовчан на борту самолета оказалось не так уж много

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Вывозной рейс SU103 из Нью-Йорка, на котором в Россию возвращались туристы, застрявшие во время пандемии в США, приземлился 31 мая в аэропорту Платов. Как рассказали в пресс-службе правительства Ростовской области, все прошло благополучно и 146 человек сошли с трапа на донскую землю в воздушной гавани.

Несмотря на то, что ранее фигурировала цифра в 103 жителя региона, которые летят на борту лайнера домой, на деле дончан в самолете оказалось не так уж и много.

- Ростовчан на рейсе было 29 человек. Еще 17 человек — это жители Волгоградской области. Также прибыли жители Ставропольского края (13 человек), Северной Осетии (12 человек), Крыма (11 человек), Кабрадино-Балкарии и Калмыкии (по 3 человека) и Воронежской области (2 человека), - сообщил актуальные подробности начальник управления информационной политики донского региона Сергей Тюрин.

Он также пояснил, что жителей других регионов развезут автобусами. А вот дончанам, хотя бы и добравшимся домой раньше них, придется провести две недели в карантине — таковы обязательные санитарно-эпидемиологические правила для всех людей, прибывших из-за границы.

ИСТОЧНИК KP.RU