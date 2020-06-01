В Шахтах закрыли на карантин по коронавирусу психоневрологический диспансер
Специалисты приняли решение о закрытии на карантин медучреждения с психоневрологическими больными, расположенного в Шахтах Ростовской области. Об этом рассказали пресс-центре по информированию населения о ситуации с новой коронавирусной инфекцией.
Медики провели тестирование на COVID-19 и выявили 27 положительных тестов.
Сейчас диспансер закрыт на карантин до особого распоряжения Роспотребнадзора.
Стоит отметить, что недавно в Ростовской области сообщалось о введении карантина из-за вспышки COVID-19 в психоневрологических интернатах в городах Зверево и Сальск. Смертельно опасный вирус выявили в социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних в Миллерово.
Как ранее сообщала "Комсомольская правда-Ростов",в регионе специалистами зафиксировано 4942 случая заражения коронавирусом, прирост новых заболевших за сутки составил 184 человека. В тяжелом состоянии находятся 28 пациентов. Люди не могут самостоятельно дышать.
ИСТОЧНИК KP.RU