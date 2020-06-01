Ростовская область поднялась на седьмое место в общероссийском рейтинге по числу больных коронавирусом

1 Июнь 2020 2020-06-01T16:51:00+03:00

В Ростовской области выявили почти 5 тысяч случае заражения коронавирусом Фото: Иван МАКЕЕВ

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В понедельник, 1 июня, в Ростовской области число заболевших коронавирусом достигло почти пяти тысяч человек. Регион оказался на 7-м месте в России по числу зараженных. Такие данные опубликованы на сайте стоп.коронавирус.

Сейчас количество заболевших опасным вирусом в Ростовской области - 4 тысячи 942 человека. В результате заражения скончалось 38 человек. В тяжелом состоянии находятся 28 людей. Врачи подключили их к аппаратам ИВЛ. Большинство из новых заболевших - это молодые люди от 18 до 45 лет. На втором идут жители, чей возраст варьируется от 46 до 65 лет.

Лидером общероссийского рейтинга является Москва. Врачи выявили 183 тысячи 88 случаев заражения. На втором месте оказалась Московская область. Коронавирус нашли у 39 тысяч 723 человек. Первую тройку замыкает северная столица. В Санкт-Петербурге уже 16 тысяч 313 заболевших.

Соседний Краснодарский край занимает только 11 место. Медики нашли коронавирус у 3 тысяч 908 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU