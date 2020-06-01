Человек за бортом: В Ростовской области спасли парочку рыбаков

1 Июнь 2020 2020-06-01T17:34:10+03:00

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В понедельник, 1 июня, донские рыбаки открыли летний купальный сезон. Вот только не по доброй воле, а по воле случая. На моторной лодке мужчина и женщина вышли порыбачить в Дону. Однако карты им спутал дождь, а поднявшийся внезапно ветер перевернул лодку, и люди оказались за бортом.

- Сообщение спасателям о ЧП в районе станицы Багаевской передал капитан проходившего мимо теплохода, - рассказали в Главном Управлении МЧС России по региону.

В итоге инспекторы поспешили к месту происшествия и вытащили потерпевших бедствие из воды.

По словам заместителя губернатора Ростовской области Вадима Артемова, в общей сложности люди провели в воде около 15 минут. А на помощь им выдвинулись спасатели Багаевского поисково-спасательного подразделения областной службы спасения на водах Иван и Михаил Лапики.

- К счастью, все обошлось благополучно, благодаря тому, что мужчина и женщина находились в спасательных жилетах, а вода в Дону уже не критически низких температур, - добавили в ведомстве. - Рыбаков доставили на берег.

Известно, что медицинская помощь им не потребовалась. В управлении напомнили: выходя на воду соблюдайте правила безопасности и учитывайте прогноз погоды.

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ИСТОЧНИК KP.RU