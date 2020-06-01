2020-06-01T17:44:12+03:00
Общество

"Копытное" пополнение: в ростовском зоопарке родилось сразу 14 животных

Счастливыми родителями стали дагестанские туры, голубые бараны и европейский муфлоны [фото]
Дадаян Давид
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Малыш голубого барана. Фото: ростовский зоопарк.Малыш голубого барана. Фото: ростовский зоопарк.
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В ростовском зоопарке случилось долгожданное пополнение: несколько "копытных" семей обзавелись потомством. Все малыши родились здоровыми. Всего 14 особей от несколько видов "пасущихся".

Сегодня, 1 июня в Международный день защиты детей, в зоопарке Ростова отметился счастливым событием. На свет появилось небольшое стадо: шесть дагестанских туров, трое голубых баранов, еще двое кубанских тура и трое муфлонов!

Все они чувствуют себя хорошо. Малыши здоровы и любознательны. Новые члены большой "копытной" семьи сейчас исследуют свои просторные вольеры. За ними присматривают не только мамы, но и сотрудники зоопарка.

Фото: ростовский зоопарк.

Фото: ростовский зоопарк.

Сейчас главное, чтобы они хорошо питались и набирались сил. Сразу после рождения малыши должны встать на ноги и уверенно передвигаться. Дело в том, что в дикой природе матери с детьми сразу покидают место, где проходили роды. Это необходимо, ведь хищники, которые охотятся на них, могут почувствовать запах и напасть на еще неокрепшее потомство.

Фото: ростовский зоопарк.

Фото: ростовский зоопарк.

Интересно, что европейский муфлон - родственник обыкновенной домашней овцы. Однако самцы этого вида отличаются внушительными треугольными рогами. Они крепкие и толстые. Самки и ягнята вместе образуют стадо до 100 особей. Летом самцы и самки живут отдельно друг от друга. В "брачный" период, который бывает осенью, между самцами возникают турнирные бои. Здесь муфлоны могут показать свою мощь и похвастаться красивыми рогами!

ИСТОЧНИК KP.RU

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