2020-06-01T21:37:09+03:00
Общество

В Ростове подходит к концу строительство 3D-фонтана

Новая достопримечательность располагается в парке Левобережный
Виктория Никитина
Поделиться:
В скором времени в Ростове забьет новый фонтан. Фото: соцсетиВ скором времени в Ростове забьет новый фонтан. Фото: соцсети
Изменить размер текста:

В донской столице рабочие заканчивают работы по возведению 3D-фонтана.

Это будет светомузыкальный "сухой" фонтан с водным 3D-экраном. Об этом очевидцы рассказали в одном из городских пабликов соцсети. Сейчас рабочие заканчивают пуско-наладочные работы. Открытие нового фонтана планируется на 27 июня, но точная дата открытия будет объявлена после проведения тестов.

Достопримечательность будет оснащена световым и музыкальным сопровождением с проекцией на водный экран. Эффект трехмерности будет создаваться при отражении и преломлении световых волн. Проект разработали с учетом пожеланий жителей Ростова, строительство нового фонтана начали в 2020 году.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Жителям Ростова-на-Дону понравился новый фонтан на площади Гагарина.

Накануне, 7 июня, прошли тестовые испытания.

ВНИМАНИЕ!

Давайте делать любимую газету вместе. Присылайте свои новости, фото и видео в редакцию «Комсомолки» на номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24