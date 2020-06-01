В Ростове подходит к концу строительство 3D-фонтана

1 Июнь 2020 2020-06-01T21:37:09+03:00

В скором времени в Ростове забьет новый фонтан. Фото: соцсети

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В донской столице рабочие заканчивают работы по возведению 3D-фонтана.

Это будет светомузыкальный "сухой" фонтан с водным 3D-экраном. Об этом очевидцы рассказали в одном из городских пабликов соцсети. Сейчас рабочие заканчивают пуско-наладочные работы. Открытие нового фонтана планируется на 27 июня, но точная дата открытия будет объявлена после проведения тестов.

Достопримечательность будет оснащена световым и музыкальным сопровождением с проекцией на водный экран. Эффект трехмерности будет создаваться при отражении и преломлении световых волн. Проект разработали с учетом пожеланий жителей Ростова, строительство нового фонтана начали в 2020 году.

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Накануне, 7 июня, прошли тестовые испытания.

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ИСТОЧНИК KP.RU