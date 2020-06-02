В Волгодонске водитель на «Мерседес-Бенце» угодил сначала в забор, а потом в дерево

2 Июнь 2020 2020-06-02T12:10:06+03:00

38-летний мужчина и его спутница - в больнице

Изменить размер текста: A A

Накануне, 1 июня, в городе Волгодонске Ростовской области пострадали два человека, ехавшие в престижной иномарке. Как рассказали в Управлении ГИБДД по региону, дорожное происшествие случилось около десяти часов вечера на улице Морской.

- По предварительным данным, 38-летний водитель автомобиля «Мерседес-Бенц» не справился с управлением, - сообщили в ведомстве. - В результате, он выехал на полосу встречного движения, а потом машина наехала на бордюрный каменный забор и дерево.

Известно, что помощь потребовалась самому мужчине, а также его пассажирке — 33-летней женщине.

На автомобиле скорой помощи их доставили в ближайшую больницу.

По факту аварии правоохранителями уже проводится проверка, после чего будут выяснены все обстоятельства случившегося.

В тот же день в городе Донецке водитель с признаками алкогольного опьянения вылетел на встречную полосу. Пострадали четыре человека. Теперь мужчину в пятый раз могут оставить без водительских прав.

ИСТОЧНИК KP.RU