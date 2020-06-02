Главный архитектор Азова Игорь Репьев ушел с поста

2 Июнь 2020 2020-06-02T15:46:17+03:00

Его обязанности выполняет другой сотрудник

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В администрации Азова Ростовской области произошли кадровые перестановки. Главный архитектор города Игорь Репьев покинул пост. Об этом рассказали и в мэрии.

Так, трудовой договор расторгли по инициативе Игоря Сергеевича в связи с его выходом на заслуженный отдых.

Теперь обязанности главного архитектора исполняет руководитель сектора градостроительства и реализации бюджетных программ Марина Ковалевич.

Как ранее сообщала "Комсомольская правда-Ростов", областной суд вынес решение о переводе главы администрации Азова под домашний арест. Однако следователи же хотели, чтобы чиновник находился под стражей до суда.

ИСТОЧНИК KP.RU