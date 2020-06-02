Главный архитектор Азова Игорь Репьев ушел с поста
В администрации Азова Ростовской области произошли кадровые перестановки. Главный архитектор города Игорь Репьев покинул пост. Об этом рассказали и в мэрии.
Так, трудовой договор расторгли по инициативе Игоря Сергеевича в связи с его выходом на заслуженный отдых.
Теперь обязанности главного архитектора исполняет руководитель сектора градостроительства и реализации бюджетных программ Марина Ковалевич.
Как ранее сообщала "Комсомольская правда-Ростов", областной суд вынес решение о переводе главы администрации Азова под домашний арест. Однако следователи же хотели, чтобы чиновник находился под стражей до суда.
ИСТОЧНИК KP.RU