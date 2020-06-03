2020-06-03T11:51:07+03:00
Общество

Лена Миро предсказала скорый развод Дмитрия Тарасова с третьей женой

В паре воспитываются две девочки
ДЕНИСОВ ПЕТР
Поделиться:
Дмитрий Тарасов часто признается в любви супруге. Фото: Instagram Анастасия КостенкоДмитрий Тарасов часто признается в любви супруге. Фото: Instagram Анастасия Костенко
Изменить размер текста:

Скандально известный блогер Лена Миро высказалась о приезде домой футболиста "Рубина" Дмитрия Тарасова домой. Как ранее сообщала "Комсомольская правда-Ростов", сейчас спортсмен тренируется в Казани, а жена с двумя дочками живет в загородном московском особняке.

Блогер посчитала, что разлука пойдет паре не на пользу, ведь футболист женился уже в третий раз.

- Для его жены это означает только одно. Придет очередная, уведет Диму в очередное семейное счастье. Как барашка на веревочке, – написала Миро.

Кроме того, спортсмена постоянно окружают привлекательные девушки, которые мечтают познакомиться с футболистом. Несколько лет назад Анастасией Костенко стала одной из причин расставания Дмитрия Тарасова с Ольгой Бузовой.

Стоит отметить, что в последнее время в семье Тарасовых не все гладко. Бывший игрок «Локомотива» долгое время не работал, потом у него произошла серьезная травма ноги, а затем футболист, по мнению некоторых людей, некорректно пошутил, чем вызвал волну домыслов о насилии в своей семье.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Штормовое предупреждение МЧС: На Ростовскую область идут ливень, град и ураган
В Ростовской области сотрудник автосервиса продал двигатель от иномарки клиента
Институт компьютерных технологий и информационной безопасности (ИКТИБ)
В Ростовской области при подготовке к госпитализации пациенты могут бесплатно сдать тест на коронавирус
Выдачу ипотеки на треть увеличил ВТБ
Лена Миро предсказала скорый развод Дмитрия Тарасова с третьей женой
Уважаемые выпускники, дорогие друзья!
В Ростовской области почти 1,5 тысячи человек стали жертвами клещей
Полмиллиона рублей перевела ростовчанка кибермошенникам
Донским медикам выплатили президентские надбавки за май
«Ростов» возобновит сезон матчем против «Сочи»
В администрации Новочеркасска произвели новое назначение
В Ростове начинающий полицейский выстрелил в грабителей
Гонявших диких свиней ростовчан раскритиковали пользователи соцсети