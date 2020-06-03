Лена Миро предсказала скорый развод Дмитрия Тарасова с третьей женой

3 Июнь 2020 2020-06-03T11:51:07+03:00

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Скандально известный блогер Лена Миро высказалась о приезде домой футболиста "Рубина" Дмитрия Тарасова домой. Как ранее сообщала "Комсомольская правда-Ростов", сейчас спортсмен тренируется в Казани, а жена с двумя дочками живет в загородном московском особняке.

Блогер посчитала, что разлука пойдет паре не на пользу, ведь футболист женился уже в третий раз.

- Для его жены это означает только одно. Придет очередная, уведет Диму в очередное семейное счастье. Как барашка на веревочке, – написала Миро.

Кроме того, спортсмена постоянно окружают привлекательные девушки, которые мечтают познакомиться с футболистом. Несколько лет назад Анастасией Костенко стала одной из причин расставания Дмитрия Тарасова с Ольгой Бузовой.

Стоит отметить, что в последнее время в семье Тарасовых не все гладко. Бывший игрок «Локомотива» долгое время не работал, потом у него произошла серьезная травма ноги, а затем футболист, по мнению некоторых людей, некорректно пошутил, чем вызвал волну домыслов о насилии в своей семье.

ИСТОЧНИК KP.RU