В Ростовской области при подготовке к госпитализации пациенты могут бесплатно сдать тест на коронавирус
В донском регионе все люди, готовящиеся к госпитализации в больницу, пройдут обязательное исследование на наличие коронавируса в организме.
- Тест на COVID при направлении в областные медучреждения можно сдать бесплатно в поликлинике по месту жительства, - рассказал начальник управления информационной политики регионального правительства Сергей Тюрин во время брифинга в региональном пресс-центре по информированию населения о ситуации по новой коронавирусной инфекции.
Стоит отметить, что в регионе отмечено несколько случаев заражения пациентов смертельно опасной инфекцией в меучрежениях. Недавно специалисты зафиксировали резкий всплеск коронавирусной инфекции в сальском психоневрологическом интернате.
ИСТОЧНИК KP.RU