2020-06-03T12:22:59+03:00
Общество

В Ростовской области при подготовке к госпитализации пациенты могут бесплатно сдать тест на коронавирус

Это поможет исключить случаи заражения
ДЕНИСОВ ПЕТР
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Анализ нужно сдать перед поступлением в больницуАнализ нужно сдать перед поступлением в больницуФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В донском регионе все люди, готовящиеся к госпитализации в больницу, пройдут обязательное исследование на наличие коронавируса в организме.

- Тест на COVID при направлении в областные медучреждения можно сдать бесплатно в поликлинике по месту жительства, - рассказал начальник управления информационной политики регионального правительства Сергей Тюрин во время брифинга в региональном пресс-центре по информированию населения о ситуации по новой коронавирусной инфекции.

Стоит отметить, что в регионе отмечено несколько случаев заражения пациентов смертельно опасной инфекцией в меучрежениях. Недавно специалисты зафиксировали резкий всплеск коронавирусной инфекции в сальском психоневрологическом интернате.

ИСТОЧНИК KP.RU

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В Ростовской области при подготовке к госпитализации пациенты могут бесплатно сдать тест на коронавирус
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