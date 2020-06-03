В Ростовской области сотрудник автосервиса продал двигатель от иномарки клиента
Житель Ростовской области вряд ли предполагал, что отдавая свою машину в ремонт, может лишиться не только денег, но и запчастей. Но так и произошло.
Как оказалось, мужчина обратился в один из автосервисов Аксайского района, пригнав туда на ремонт свою Toyota Celica. Цена за услуги оказалась не маленькой - 60 тысяч рублей, которые клиент и передал сотруднику автомастерской. Вот только какого же было его изумление, когда в назначенный срок, он увидел свою машину, в том же не отремонтированном виде в каком и передал его в автосервис. Правда, на ней уже не было двигателя. Рассерженный автовладелец отправился в полицию.
Как сообщили в Главном Управлении МВД России по региону, под подозрением - 35-летний житель города Аксая. В свое время мужчина уже был судим за кражу. Теперь ему грозит новый срок по статье «Мошенничество». Он признался полицейским, что двигатель от иномарки, ценою в сто тысяч рублей, продал на разборке, а полученные от клиента деньги на его ремонт - 60 тысяч рублей - потратил.
В отношении горе-мастера уже возбудили уголовное дело. Решения суда он будет дожидаться под стражей.
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ИСТОЧНИК KP.RU