Российское посольство требует оказать медицинскую помощь заключенному в американской тюрьме ростовскому летчику Ярошенко

4 Июнь 2020 2020-06-04T10:12:34+03:00

Ему отказывают в предоставлении лекарств и услугах врачей

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Заключенный в американской тюрьме летчик из Ростова-на-Дону Константин Ярошенко оказался лишен медицинской помощи. Возмущенные этим фактом представители посольства России в США направили документ в Госдепартамент с требованием оказать медицинскую помощь российскому пилоту. Об этом рассказал глава российского диппредставительства в Вашингтоне Анатолий Антонов.

Сейчас состояние здоровья российского заключенного вызывает опасения у его родных людей, а также российских дипломатов. Константин Ярошенко отбывает срок в тюрьме «Данбери», расположенной в штате Коннектикут. По словам родственников, жалобы на самочувствие Константина руководство тюрьмы игнорирует, никакой реакции нет также на письма российского посольства.

- Ноту направили с целью добиться предоставления незамедлительной квалифицированной медпомощи Константину Ярошенко, - сказал отметил глава российского диппредставительства в Вашингтоне Анатолий Антонов.

Как ранее сообщала "Комсомольская правда-Ростов", в 2010 году Константина Ярошенко задержали в Либерии якобы за контрабанду наркотиков.Американские специалисты экстрадировали его в США, а затем в суде его приговорили к 20 годам лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU