2020-06-04T10:28:49+03:00
Общество

Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин рассказал о подведении футболистов на поле после длительной самоизоляции

Матчи с участием футболистов будут проходить дважды в неделю
ДЕНИСОВ ПЕТР
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Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин. Фото: пресс-служба ФК "Ростов"Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин. Фото: пресс-служба ФК "Ростов"
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Игроки самого знаменитого футбольного клуба донской столицы приступили к тренировкам. Главный тренер ФК "Ростов" Валерий Карпин высказался о настрое команды после первой тренировки на поле.

- Конечно, после домашних тренировок приятно возвращаться на поле. Впереди большая работа, нам предстоит играть два матча в неделю и нужно как следует подготовиться, - отметил он.

Сейчас все игроки вынуждены соблюдать постановление № 272. Спортсмены работают в группах не более 15 человек. Голкиперы вынуждены тренироваться отдельно от команды.

Особенная программа тренировок составлена для защитника Денниса Хаджикадунича. Он находится на двухнедельном карантине из-за контакта с больным опасной коронавирусной инфекцией. Футболист ежедневно отправляет видеоотчеты о проделанных тренировках.

Как ранее сообщала "Комсомольская правда-Ростов", донская команда возобновит сезон 19 июня. ФК "Ростов" сыграет на выезде с противниками из города Сочи. На домашнем стадионе игроки примут противников уже 27 июня. Желто-синим предстоит напряженный матч с тульской командой ФК "Арсенал".

У ростовчан еще есть шанс улучшить результат в турнирной таблице Чемпионата России. Сейчас донской клуб занимает 4-ое место в общем рейтинге. Его обходит питерский "Зенит", "Локомотив" И "Краснодар".

ИСТОЧНИК KP.RU

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