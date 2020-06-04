В Ростовской области врачи не смогли спасти от коронавируса жизни еще троих пациентов

4 Июнь 2020 2020-06-04T12:11:47+03:00

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Пандемия коронавируса в Ростовской области унесла жизни уже 43 человек, о смерти троих из них стало известно в четверг, 4 июня. Болезнь прогрессировала стремительно. Люди не могли дышать самостоятельно, поэтому врачи подключили их к аппаратам искусственной вентиляции легких.

Все усилия донских врачей оказались напрасны.

- Опасный вирус унес жизнь 79 летней женщины с заболеваниями сердечно-сосудистой системы, мужчины 80 лет, в анамнезе которого хронические заболевания сердечно-сосудистой системы, мужчины 61 года с хроническим заболеванием лёгких. Оба дончанина поздно обратились за медицинской помощью, - сообщили в правительстве региона.

Сейчас Ростовская область находится на шестом месте в России по количеству больных опасной коронавирусной инфекцией. Коронавирус нашли у 5 тысяч 557 человек. Большинство людей заразились в результате контакта с заболевшими, которые переносили вирус бессимптомно.

ИСТОЧНИК KP.RU