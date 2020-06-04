Производство птицы планируют возобновить в Ростовской области

4 Июнь 2020 2020-06-04T13:43:56+03:00

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Мощности компаний «Евродон» и «Донстар» могут быть восстановлены на Дону уже в самом ближайшей будущем. Такое заявление сделал губернатор Василий Голубев во время общения с представителями группы компаний «Дамате» и «Россельхозбанка».

Как отметил Василий Голубев, возобновление деятельности птицеводческих комплексов позитивно скажется на экономике региона — в частности, это позволит восстановить рабочие места и увеличить объем производства мяса птицы, а также способствует возвращению налоговых отчислений предприятий в областной бюджет.

- Мощности компаний «Евродон» и «Донстар» обеспечивали 90% производства мяса птицы в области, там были заняты около 5 тысяч человек. И мы крайне заинтересованы в том, чтобы восстановить деятельность этих комплексов, - подчеркнул донской глава.

Председатель совета директоров ГК «Дамате» Наум Бабаев заявил, что по предварительным планам инвестор намерен привезти первое яйцо на индейководческий комплекс в конце июля. Другой важный этап намечен на конец лета.

- Возможно, что в конце августа мы могли бы запустить родительское стадо. И на август же планируем привоз первого яйца на комплекс по выращиванию утки, - сообщил Наум Бабаев.

Василий Голубев поручил взять сопровождение проекта минсельхозу и муниципалитетам Ростовской области. Возможность оказания инвестору госуподдержки из областного бюджета должна быть проработана до середины июня.

Напомним, что компании «Евродон» и «Донстар» были признаны банкротами в 2019 году. В мае инвестором проекта по возобновлению производства мяса птицы стала ГК «Дамате».

ИСТОЧНИК KP.RU