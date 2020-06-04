В Ростове-на-Дону жильцы дома на улице Горького остались без горячей воды из-за соседей

4 Июнь 2020 2020-06-04T14:03:30+03:00

В доме на Горького нет горячей воды уже неделю. Фото: Татьяна Иванова

Вот уже неделю ростовчане вынуждены терпеть неудобства из-за того, что коммунальщиков не пускают к месту поломки

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В центре донской столицы «обезвоженным» оказался многоквартирный дом, расположенный по адресу Горького, 134. Вот уже неделю жители квартир греют воду в тазиках и радуются, что ЧП случилось хотя бы ни зимой.

Как рассказала корреспонденту «Комсомольской правды» Татьяна Иванова, владелица одной из квартир в злополучном доме, горячая вода перестал течь из кранов неделю назад. При этом в ростовских теплосетях сообщили, что плановых мероприятий, которые привели бы к такой проблеме, не проводилось.

Татьяна объяснила, почему, несмотря на то, что в официальном графике отключений их дома нет, несколько десятков семей все же остаются без горячей воды.

- Наша труба отопления и горячей воды идет транзитом через закрытый двор соседнего дома №136. А отношения между нашими дворами, мягко говоря, складываются недружелюбные. Прошлой зимой ситуация накалилась до предела, и они перестали пускать во двор аварийные службы, - рассказала Татьяна.- Сейчас на том участке трубы, которая пролегает через закрытый двор, произошла поломка, поэтому мы остались без воды.

Устранить неисправность – дело недолгое, вот только жильца 136-ого дома запрели свой двор на все замки и не пускают представителей коммунальной службы.

Эту информацию корреспонденту «Комсомольской правды-Ростов» подтвердили и в управляющей компании «Теплый дом».

- 136-ый дом считает, что 134-ой должен им деньги за какой-то ремонт. Так что специалистов просто не пустили на территорию, чтобы мы могли устранить неисправность. Будем решать этот вопрос через администрацию района и, если понадобится, через другие ведомства, - подытожили в управляющей компании.

Татьяна Иванова, в свою очередь, добавила, что представители УК «Теплый дом» сегодня подали заявление в прокуратуру.

ИСТОЧНИК KP.RU