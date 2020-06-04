2020-06-04T14:02:54+03:00
Происшествия

В Ростовской области в жилом доме раздался хлопок газа

Пострадали мужчина и женщина
ГОШЕВ Игорь
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ЧП произошло около часа дня 4 июня. Фото: ГУ МЧС России по РО.ЧП произошло около часа дня 4 июня. Фото: ГУ МЧС России по РО.
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В четверг, 4 июня, в Ростовской области произошло ЧП. О нем очевидцы сообщили на телефон единой диспетчерской службы. Около часа дня они услышали сильный хлопок, от которого в одном из домов даже вылетели стекла. Как рассказали в Главном Управлении МЧС России по региону, это произошло в городе Пролетарске.

- Там произошел хлопок газового баллона без последующего возгорания в частном доме, - добавили в ведомстве. - В результате оказалось повреждено остекление дома, однако разрушений помещения нет.

Произошел хлопок газового баллона. Фото: ГУ МЧС России по РО.

Произошел хлопок газового баллона. Фото: ГУ МЧС России по РО.

Известно сразу о двух пострадавших - мужчине и женщине. На автомобилях скорой помощи местных жителей доставили в центральную городскую больницу.

В настоящее время на месте происшествия работают эксперты, которым предстоит установить все обстоятельства случившегося.

Напомним, в феврале этого года два человека погибли при хлопке бытового газа в Азове. Сейчас на восстановление дома выделено 85 млн рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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