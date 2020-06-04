2020-06-04T19:08:48+03:00
Общество

В Ростове на полгода перекроют движение на одной из центральных улиц

Водители не смогут двигаться по правой полосе
Виктория Никитина
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В Ростове отремонтируют проспект БуденновскийВ Ростове отремонтируют проспект БуденновскийФото: "КП" Архив
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В донской столице с 22 июня будет перекрыт проспект Буденновский.

Движение ограничат из-за строительных работ в промежутке домов 34-40. Об этом сообщили в департаменте автомобильных дорог и организации дорожного движения. Транспорт не сможет ездить по правой полосе. Ограничение будет действовать до 21 декабря.

А также с 22 июня будут запрещены две остановки транспорта. Автомобилисты не смогут парковать машины в переулке Дополнительном от здания на улице 50-летия Ростсельмаша, 15 до переулка Кировского. Оставлять автомобили нельзя будет в переулке Семашко от улицы Красноармейской до улицы Города Волос. Данные меры направлены на повышение пропускной способности автодорог.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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