В Ростове на полгода перекроют движение на одной из центральных улиц

4 Июнь 2020 2020-06-04T19:08:48+03:00

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В донской столице с 22 июня будет перекрыт проспект Буденновский.

Движение ограничат из-за строительных работ в промежутке домов 34-40. Об этом сообщили в департаменте автомобильных дорог и организации дорожного движения. Транспорт не сможет ездить по правой полосе. Ограничение будет действовать до 21 декабря.

А также с 22 июня будут запрещены две остановки транспорта. Автомобилисты не смогут парковать машины в переулке Дополнительном от здания на улице 50-летия Ростсельмаша, 15 до переулка Кировского. Оставлять автомобили нельзя будет в переулке Семашко от улицы Красноармейской до улицы Города Волос. Данные меры направлены на повышение пропускной способности автодорог.

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ИСТОЧНИК KP.RU