2020-06-05T12:20:12+03:00
Общество

В Ростовской области ужесточили требования к закрытым медицинским и социальным учреждениям

Посетителям запретили навещать пациентов
ДЕНИСОВ ПЕТР
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Посетители могут заразить пациентов диспансеров и ПНД коронавирусомПосетители могут заразить пациентов диспансеров и ПНД коронавирусомФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Губернатор донского региона Василий Голубев подписал постановление о дополнительных мерах по предупреждению распространения опасной коронавирусной инфекции в организациях с длительным круглосуточным нахождением пациентов.

Так, в больницах, интернатах, диспансерах и прочих медучреждениях специалисты будут проводить дезинфекцию зданий, помещений, а также прилегающих к ним территорий. Все сотрудники в обязательном порядке должны иметь запас перчаток, масок, лекарств, растворов, препаратов, а также бесконтактные термометры.

Посторонние люди, в том числе родственники и друзья пациентов, не могут приходить в медучреждения. Персоналу рекомендовано ограничить общение с другими людьми.

Как ранее сообщала "Комсомольская правда-Ростов", вспышки коронавирусной инфекции были выявлены в интернеатах и ПНД Миллерово, Шахт, Зверево, а также Сальска, где было зарегистрировано почти полтысячи заболевших коронавирусом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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