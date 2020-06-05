2020-06-05T12:31:24+03:00
Общество

В преддверии дня рождения Пушкина ростовские актеры прочитали поэму "Руслан и Людмила"

В память о великом писателе артисты выступили на радио "Комсомольской правды", а на сайте издания можно прослушать полный текст знаменитого произведения [видео]
Дадаян Давид
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Иллюстрация к произведению. Фото: obrazovaka.ruИллюстрация к произведению. Фото: obrazovaka.ru
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Каждый год 6 июня весь мир отмечает день рождения великого российского поэта Александра Сергеевича Пушкина. Знаменитому писателю уже 221 год, но память о нем до сих пор не покидает наши мысли. В честь этого знаменательного события актеры Ростовского академического театра драмы им. Горького прочтут в нашем эфире первую главу поэмы Пушкина "Руслан и Людмила". А на сайте "КП-Ростов" и в социальных сетях вы сможете прослушать полный текст знаменитого произведения.

Стоит отметить, что "Руслан и Людмила"- первая законченная поэма Пушкина. Это волшебная сказка, вдохновлённая древнерусскими былинами. Поэма была написана в период с 1818 - 1820 год, сразу после окончания Александром лицея.

Интересно, что значительная часть читающей публики приняла поэму восторженно, с её появления началась всероссийская слава Пушкина.

сказка Пушкина. Руслан и Людмила.

ИСТОЧНИК KP.RU

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