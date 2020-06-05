2020-06-05T21:55:34+03:00
Происшествия

В СИЗО Ростова попытались пронести вафли с наркотической начинкой

По факту произошедшего проводится проверка
Виктория Никитина
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В ростовское СИЗО попытались пронести вафли с наркотикамиВ ростовское СИЗО попытались пронести вафли с наркотикамиФото: ГУФСИН по РО
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В ростовский следственный изолятор одному из обвиняемых попытались передать необычные вафли.

Один из жителей Краснодарского края решил порадовать одного из своих товарищей. Он пришел на свидание и попытался пронести через контрольно-пропускной пункт пакет с вафлями. Но при тщательном досмотре выяснилось, что кондитерское изделия оказались посыпаны порошкообразным веществом белого цвета, предположительно, наркотического содержания.

Сейчас пытавшийся передать запрещенные предметы тоже находится в следственном изоляторе. В его действиях усматриваются признаки состава преступления, предусмотренного статьей 228 УК РФ.

- Изъятые вещества и задержанный переданы сотрудникам полиции. Проводится проверка, - сообщили в пресс-службе ГУФСИН по Ростовской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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