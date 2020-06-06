В Ростовской области коронавирусом все больше болеют молодые

6 Июнь 2020 2020-06-06T11:26:18+03:00

Наибольшее число заболевших за сутки - люди возрастом от 18 лет

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Сегодня, шестого июня, региональное правительство обновило данные по заболевшим и выздоровевшим от коронавируса. Статистика неутешительная.

Так, число умерших – уже 46 человек. Заболевших – 5965. Показатель заболевших коронавирусом на 100 тысяч населения – 142. Коэффициент распространения инфекции – 1.

- Среди новых заболевших 38,8% - в возрасте от 18 до 45 лет, 35,3% - от 46 до 65 лет, 12,7% - от 66 до 79 лет, 3,3% - старше 80 лет, 9,9% - дети, - сообщили в пресс-службе правительства Ростовской области.

Лечение в больницах получают 630 человек. Загруженность подготовленного в донском регионе коечного фонда составляет 23,6%. В тяжелом состоянии на аппаратах ИВЛ находятся 35 человек.

За последние сутки умерли еще три человека с COVID-19 – это 65-летний мужчина с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системой, 71-летний мужчина с осложнениями хронических заболеваний сердечно-сосудистой системы, а также 60-летняя женщина с сердечно-сосудистыми, эндокринными заболеваниями, поздно обратившаяся за медицинской помощью.

ИСТОЧНИК KP.RU