2020-06-06T17:23:16+03:00
Общество

В Ростовской области буду открыты 100 пляжей , из них 20 заработают впервые

Подготовка к купальному сезону идет вовсю
Иван ТИМОФЕЕВ
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Не все соблюдают самоизоляциюНе все соблюдают самоизоляциюФото: Иван ТИМОФЕЕВ
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В донском регионе – в самом разгаре подготовка к пляжному сезону. Отметим, из-за пандемии коронавируса открытие пляжного сезона перенесли до особого распоряжения властей. Пока точная дата, когда будет дан официальный старт летнему отдыху, не известна, но подготовка берегов у реки к отдыхающим идет полным ходом.

-- Разработан план подготовительных мероприятий, подготовлены и укомплектованы необходимым оборудованием и снаряжением техника и плавсредства, проведено их техническое освидетельствование. Областными службами экстренного реагирования проводятся мероприятия по обследованию мест купания и подготовке работников спасательных постов, - рассказали в правительстве Ростовской области.

По официальным данным, в этом году планируется к открытию более 100 пляжей, в том числе 53 малых. Еще 20 новых пляжей будут открыты впервые.

ИСТОЧНИК KP.RU

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