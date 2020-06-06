2020-06-06T21:45:53+03:00
Общество

Татьяна Котова в нижнем белье рассказала об ее отношениях с «папиками» и продюсерами

Певица призналась, что всего добилась сама
Иван ТИМОФЕЕВ
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Татьяна Котова порадовала подписчиков красивой фотографией. Фото: соцсетиТатьяна Котова порадовала подписчиков красивой фотографией. Фото: соцсети
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Татьяна Котова опубликовала в «Инстаграм» новый пост. На фото певица престала перед подписчиками в нижнем белье и пеньюаре. Татьяна рассказала о том, что никогда не спала продюсерами и не ждала денег от «папиков». По ее словам, она всего добилась сама. Котова также возмутилась тем, что в обществе успешность женщины оценивают по наличию у нее личной жизни.

- Каждая может реализоваться и быть счастливой вне зависимости от наличия мужчины или семьи. Да, это может показаться диким тем, у кого есть дети, муж и ... в общем-то всё. Да, это не значит, что все женщины, имеющие мужчину, нереализованные. Но! Я никогда не выставляю личную жизнь напоказ, мои успехи, как и неудачи, не проплачивают папики, я не спала с продюсерами, у меня вообще уже давно нет продюсера, и я даже встречалась с парнями младше меня.. Абсолютно всего я добилась сама, - написала певица.

Также она призналась, что встречалась с парнями младшее ее по возрасту.

- В обществе давно женский успех приравняли к наличию отношений, детей или хотя бы просто мужика. Всем интересно только: с кем вы спите, встречаетесь, кто кого обеспечивает, общий ли бюджет и вкладывается ли кто-то в твою карьеру!

А стоит признаться, что у тебя все хорошо с личной жизнью, то все твои успехи приписывают ЕМУ! Почему? – негодует певица.

ИСТОЧНИК KP.RU

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