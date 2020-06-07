В Ростове-на-Дону от хозяев сбежал трехметровый удав
Объявление о пропаже змеи появилось в городских пабликах
Змея выползла из террариума и сбежала из квартиры.Фото: соцсети
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В Ростове-на-Дону от хозяев сбежал необычный питомец, - удав длиной три метра. О случившемся в паблике рассказала владелица змеи.
Женщина сообщила, что питомец каким-то образом открыл террариум и выполз из квартиры. Инцидент произошел в районе Нового поселения. Хозяйка удава отметила, что змея не ядовита. Тем не менее, в комментариях люди выразили негодование.
- А если он ко мне заползет? Разве так можно? Заводить змею и не следить за ней,- написал ростовчанин под ником Антон Зацепин.
ИСТОЧНИК KP.RU