2020-06-10T21:17:50+03:00
Общество

Упавший с восьмого этажа упитанный кот проломил крышу припаркованного под окном авто

Животное весило около десяти килограммов
Виктория Никитина
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В Ростове 10-килограммовый кот проломил крышу иномарки. Фото: соцсетиВ Ростове 10-килограммовый кот проломил крышу иномарки. Фото: соцсети
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В донской столице произошел курьезный инцидент. Про такие случаи обычно говорят: и смешно, и грустно.

На одной из улиц Ростова с верхнего этажа сорвался весьма упитанный кот. Животное, к счастью, осталось живым, потому что, как известно, коты всегда приземляются на лапы. Но тут питомца спасли не его собственные конечности, а удачно припаркованный под окном автомобиль. Откормленный хозяйкой питомец разбил стеклянное покрытие крыши машины и оставил на ней внушительную вмятину.

- У нас в доме война! С балкона 8 этажа упал кот. Хороший такой кот, под 10 килограммов. Упал на стеклянную крышу припаркованного автомобиля. Крыша разбита. Кот, главное, живой», — написали жители многоэтажки в одном из городских пабликов соцсети.

После произошедшего владелец разбитой иномарки, живущий на первом этаже, потребовал компенсацию от хозяйки упитанного кота. Жители дома разделились на два лагеря, а чтобы разобраться в ситуации даже приезжала полиция, но чем закончилось дело, не сообщается.

Пользователи отметили, что закон на стороне владельца пострадавшей машины.

«Хозяйка кота должна оплатить ремонт, ибо несёт ответственность за своего котейку», — писали ростовчане.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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