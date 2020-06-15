Пришлось использовать военный самолет: как доставляли носорогов в ростовский зоопарк

15 Июнь 2020 2020-06-15T18:30:55+03:00

Их транспортировка превратилась в настоящую спецоперацию, ведь общий вес животных был равен огромному грузовику.

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В Ростовском зоопарке рассказали, как доставляли двух белых носорогов на донскую землю. По словам сотрудников всеми любимого места отдыха, это была настоящая спецоперация, которая требовала не только больших финансовых средств, но и одновременной работы многих людей.

Как выяснилось это произошло еще в конце 2017 года. Два белых носорога родились в крупнейшем мировом центре разведения носорогов - парке Рамат-Ган в Тель-Авиве. По согласию обеих сторон, было решено доставить их в зоопарк Ростова-на-Дону. Сначала необходимо было создать для них специальную инфраструктуру, а именно подготовить вольеры и оборудовать их всем необходимым.

Другой сложный момент - транспортировка животных. Общий вес двух молодых носорогов вместе с контейнерами составил около 9 тонн. Это равно большому грузовику. Поэтому для доставки их на Дон был задействован самолет Ил-76. На тот момент это был единственное судно, которое соответствовало всем необходимым требованиям.

Заранее в новом месте жительства носорогов переделали вольеры. Сотрудники выполнили целый ряд требований Европейской ассоциации зоопарков и аквариумов. Сейчас животные содержатся раздельно, поэтому у каждого свое как зимнее, так и летнее жилище.

Кроме этого, сегодня младшему исполняется 8 лет! По меркам носорогов это совсем небольшой возраст, ведь они живут от 40 до 50 лет.

Интересно, что белый носорог - крупнейший представитель своего семейства. Он занимают четвертое место по величине среди всех сухопутное животных на планете.

ИСТОЧНИК KP.RU