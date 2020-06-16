2020-06-16T09:28:17+03:00
Происшествия

Упавший с крыши здания кирпич едва не пришиб ростовчанку

Опасную территорию поспешили огородить лентами
Виктория Никитина
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Упавший с фасада кирпич чуть не убил ростовчанку. Фото: соцсетиУпавший с фасада кирпич чуть не убил ростовчанку. Фото: соцсети
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В донской столице с крыши одного из зданий упал кирпич, который чуть было не угодил на голову местной жительницы.

Инцидент произошел на улице Селиванова. Об этом сообщили горожане в одном из городских пабликов соцсети. Девушке удалось вовремя отскочить и тем самым уберечь свою жизнь. Опасную территорию поспешили огородить лентами.

Автор опубликовал фото, на котором показал осыпающееся здание. Специалисты временно огородили зону, где находится вход в магазин.

«Там несколько лет назад целая стена рухнула со стороны двора», - прокомментировал случившееся один из ростовчан.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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