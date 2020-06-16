Упавший с крыши здания кирпич едва не пришиб ростовчанку
В донской столице с крыши одного из зданий упал кирпич, который чуть было не угодил на голову местной жительницы.
Инцидент произошел на улице Селиванова. Об этом сообщили горожане в одном из городских пабликов соцсети. Девушке удалось вовремя отскочить и тем самым уберечь свою жизнь. Опасную территорию поспешили огородить лентами.
Автор опубликовал фото, на котором показал осыпающееся здание. Специалисты временно огородили зону, где находится вход в магазин.
«Там несколько лет назад целая стена рухнула со стороны двора», - прокомментировал случившееся один из ростовчан.
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ИСТОЧНИК KP.RU