Упавший с крыши здания кирпич едва не пришиб ростовчанку

16 Июнь 2020 2020-06-16T09:28:17+03:00

Упавший с фасада кирпич чуть не убил ростовчанку. Фото: соцсети

Изменить размер текста: A A

В донской столице с крыши одного из зданий упал кирпич, который чуть было не угодил на голову местной жительницы.

Инцидент произошел на улице Селиванова. Об этом сообщили горожане в одном из городских пабликов соцсети. Девушке удалось вовремя отскочить и тем самым уберечь свою жизнь. Опасную территорию поспешили огородить лентами.

Автор опубликовал фото, на котором показал осыпающееся здание. Специалисты временно огородили зону, где находится вход в магазин.

«Там несколько лет назад целая стена рухнула со стороны двора», - прокомментировал случившееся один из ростовчан.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Ростове на Западном десятилетнему ребенку на голову упал кирпич.

ЧП произошло на проспекте Стачки, 226.

ВНИМАНИЕ!

Давайте делать любимую газету вместе. Присылайте свои новости, фото и видео в редакцию «Комсомолки» на номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!

ИСТОЧНИК KP.RU