Стало известно при каких условиях в Ростове-на-Дону откроются торговые центры

16 Июнь 2020 2020-06-16T09:59:13+03:00

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На Дону уже несколько дней действует смягчение режима самоизоляции. Ростовская область вышла на первый этап снятия ограничений. Как ранее сообщала "Комсомольская правда", в регионе разрешили прогулки, занятия спортом, заработали предприятия сферы услуг, открылись небольшие непродовольственные магазины.

- Для перехода на второй этап должны быть достигнуты следующие устойчивые условия: коэффициент распространения инфекции должен составлять меньше 0,8, свободный коечный фонд не менее 50%, а показатель ежесуточного тестирования на коронавирус не менее 90 на 100 тысяч человек, - сообщил в ходе заседания оперативного штаба по борьбе с новой коронавирусной инфекцией глава регионального минздрава Ростовской области Евгений Ковалев.

Из всех этих условий сейчас в донском регионе соблюдается только коэффициент распространения коронавируса -он составляет 0,87. Он уже несколько дней не превышает этих показателей.

ИСТОЧНИК KP.RU