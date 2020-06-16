В Ростове-на-Дону пропала 37-летняя женщина
В Ростове-на-Дону ищут 37-летнюю Людмилу Тычинскую. Женщина пропала еще 6 июня, с того дня ничего о ее местонахождении неизвестно ни родным, ни близким.
- В день исчезновения она была одета в темный сарафан с рисунком, темные босоножки, - рассказали волонтеры, которые занимаются ее поисками. - Рост Людмилы Федоровны 176 сантиметров, она худощавого телосложения, волосы каштановые длинные, глаза карие.
В настоящее время листовки с ее фотографией распространяют в сети Интернет. Волонтеры просят не быть равнодушными к чужим проблемам: если вам что-то известно о местонахождении ростовчанки, звоните по номерам телефонов, указанным ниже.
Напомним, накануне на Дону искали молодую женщину с двухмесячным ребенком. Сообщалось, что она ушла в воскресенье и не вернулась. Как только информация о пропавших появилась в Сети, ростовчанка довольно быстро нашлась.
АЛЛО!
Звоните по номерам: 8-800-700-54-52 или 02.
ИСТОЧНИК KP.RU