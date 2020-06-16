В Ростове-на-Дону пропала 37-летняя женщина

16 Июнь 2020 2020-06-16T10:51:10+03:00

Ее не могут найти с 6 июня

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В Ростове-на-Дону ищут 37-летнюю Людмилу Тычинскую. Женщина пропала еще 6 июня, с того дня ничего о ее местонахождении неизвестно ни родным, ни близким.

- В день исчезновения она была одета в темный сарафан с рисунком, темные босоножки, - рассказали волонтеры, которые занимаются ее поисками. - Рост Людмилы Федоровны 176 сантиметров, она худощавого телосложения, волосы каштановые длинные, глаза карие.

В настоящее время листовки с ее фотографией распространяют в сети Интернет. Волонтеры просят не быть равнодушными к чужим проблемам: если вам что-то известно о местонахождении ростовчанки, звоните по номерам телефонов, указанным ниже.

Напомним, накануне на Дону искали молодую женщину с двухмесячным ребенком. Сообщалось, что она ушла в воскресенье и не вернулась. Как только информация о пропавших появилась в Сети, ростовчанка довольно быстро нашлась.

АЛЛО!

Звоните по номерам: 8-800-700-54-52 или 02.

ИСТОЧНИК KP.RU