Подросток угнал в Ростове шесть автомобилей за сутки

16 Июнь 2020 2020-06-16T11:23:45+03:00

Теперь ему грозит пять лет тюрьмы

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В Советском районе Ростова-на-Дону за сутки 17-летний парень похитил шесть отечественных машин.

Автомобили были угнаны с улиц Советского района города: Жмайлова, Стачки, Зорге, Толмачева, проспекте Коммунистическом и 2-й Краснодарской. Все преступления были совершены за сутки с 11 на 12 июня.

По информации источника в правоохранителных органах, специалисты установили, что к массовому угону причастен несовершеннолетний подросток - 17-летний житель Азова. Все похищенные машины он оставлял неподалеку от места угона.

Возбуждено уголовное дело по статье 166 "Неправомерное завладение автомобилем без цели хищения". Угонщику грозит до пяти лет лишения свободы.

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ИСТОЧНИК KP.RU