2020-06-16T11:23:45+03:00
Общество

Подросток угнал в Ростове шесть автомобилей за сутки

Теперь ему грозит пять лет тюрьмы
ДЕНИСОВ ПЕТР
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Собственники похищенных машин заявили об угонеСобственники похищенных машин заявили об угонеФото: Михаил ФРОЛОВ
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В Советском районе Ростова-на-Дону за сутки 17-летний парень похитил шесть отечественных машин.

Автомобили были угнаны с улиц Советского района города: Жмайлова, Стачки, Зорге, Толмачева, проспекте Коммунистическом и 2-й Краснодарской. Все преступления были совершены за сутки с 11 на 12 июня.

По информации источника в правоохранителных органах, специалисты установили, что к массовому угону причастен несовершеннолетний подросток - 17-летний житель Азова. Все похищенные машины он оставлял неподалеку от места угона.

Возбуждено уголовное дело по статье 166 "Неправомерное завладение автомобилем без цели хищения". Угонщику грозит до пяти лет лишения свободы.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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